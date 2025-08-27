Miguel Rojas muestra su liderazgo en los Dodgers con increíbles registros (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas ha despertado en la hora de la verdad en la presente temporada de las Grandes Ligas. El venezolano prendió los motores con el madero en una etapa crucial para Los Angeles Dodgers, que se encuentran peleando por el banderín en la División Oeste de la Liga Nacional.

El experimentado campocorto fue oportuno en la victoria de los angelinos (6-3) ante los Rojos de Cincinnati. El criollo remolcó dos rayitas para extender la ventaja de los actuales campeones con doblete en la parte baja de la sexta entrada del partido. El torpedero terminó una presentación notable tras ligar de 2-1 con dos impulsadas y una anotada.

Rojas está cerrando agosto encendido ofensivamente y se convertido en una bujía para los Dodgers, que mantienen su liderato en su división a solo un juego de diferencia de los Padres de San Diego. Además de defender las praderas cortos, el jugador se ha vuelto un verdadero utility para manager Dave Roberts haciendo labores como camarero y antesalista en la actual campaña de Las Mayores.

Miguel Rojas encendido con los Dodgers

El de Los Teques ha tomado rol protagónico con la franquicia angelina en la segunda parte de la temporada. El infielder de 36 años cuenta con promedio al bate de .375, nueve hits, seis carreras remolcadas y tres anotadas en los últimos 10 encuentros.

Rojas registra su mejor versión con el madero en un momento muy necesario para Los Angeles, que se encuentra batallando por el primer lugar del Oeste de la Liga Nacional junto a los Padres de San Diego. Previo a la jornada de este miércoles, los vigentes monarcas de la MLB tiene récord de 76 victorias y 57 derrotas.

En lo que va de año, 'Miggy Ro' acumula registros de .255 de average, seis jonrones, 20 empujadas, 25 anotadas, 54 hits, .313 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .705 en 89 partidos.