Renace un campeón: Lemon White luce recuperado y listo para volver a las pruebas públicas en La Rinconada (+Video)

La mañana de este miércoles, en el óvalo capitalino, la rutina de entrevistas para la reunión del domingo se detuvo por un instante. La atención de jinetes, entrenadores y del equipo de Meridiano Web se centró en un caballo especial: Lemon White, el tordillo que la afición hípica recuerda con gran cariño.

El ganador del Clásico José Antonio Páez de 2024, el primer paso de la Triple Corona, reapareció en la pista, un espectáculo que nadie quiso perder.

La Rinconada: Lemon White Recuperado Ejercicio

Este ahora cuatroañero, de gran trayectoria, tuvo que ser retirado de las pistas de forma inesperada. Su campaña fue perfecta, con tres triunfos en igual cantidad de salidas, dos de ellas en pruebas de Grado: el Clásico Hypocrite (G2) y el Clásico José Antonio Páez (GI). Su victoria en esta última, sobre 1.600 metros y con la monta de Jaime Lugo, lo catapultó a la cima. Sin embargo, una lesión truncó su camino.

Hay que recordar que el pasado 12 de julio de 2024, se dio a conocer que Lemon White había sido dado de alta del Hospital Veterinario de La Rinconada. El caballo fue operado el 5 de julio de ese año por una fractura del hueso sesamoide de su miembro anterior izquierdo, una intervención que lo alejó de las competencias por un largo periodo.

El ejemplar, un hijo de Constructor White en Guantanamera (por el doble coronado Lemon Drop Kid), mostró un aspecto físico muy recuperado en la cancha. En una conversación con su entrenador, Jefferson Rivas, se pudo conocer el estado actual del noble equino.

Lemon White: Conversaciones Caballo Tordillo La Rinconada

Aunque por el momento no hay una fecha cierta para su reaparición, el estratega no descarta que el tordillo pueda volver a las pruebas públicas antes de que termine el año, un anuncio que llena de ilusión a todos los amantes de las carreras de caballos.