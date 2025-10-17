¿Innovación en la pelota invernal? Lidom podría dar este paso primero que la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Lo habitual en el béisbol ha sido que las Grandes Ligas marquen la pauta en innovaciones, y que el resto de ligas las adopten después. Sin embargo, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) podría romper la tradición y convertirse en la primera en usar el sistema ABS (Automated Ball-Strike System), conocido como “árbitro robot”, en juegos oficiales antes que la MLB. Aunque la idea pertenece a las Grandes Ligas, que la implementarán en 2026, la liga dominicana trabaja para aplicarla esta misma temporada.

El sistema permitirá solicitar la revisión instantánea de lanzamientos cantados como bolas o strikes. El presidente de Lidom, Vitelio Mejía, aseguró que el proyecto está avanzado y podría estrenarse en el Round Robin y la final.

“Si todo sale como esperamos, podríamos usarlo para Round Robin y final”, dijo Mejía, según informó Listín Diario.

Innovación dominicana en el radar de MLB

De concretarse, sería otro paso pionero para la pelota invernal dominicana, que ya fue la primera liga fuera de MLB en implementar el corredor fantasma, el pitchCom y el reloj de pitcheo.

“Siempre buscamos estar a la vanguardia. Cuando vemos cambios que mejoran el juego, los evaluamos e implementamos si funcionan”, añadió Mejía.

Además del “árbitro robot”, Lidom estudia introducir un sistema similar a Statcast para medir la velocidad de salida de los batazos, una herramienta atractiva para jugadores y fanáticos. “Creemos que hará la liga más vistosa y divertida”, destacó Mejía.

El presidente de la liga también se mostró optimista sobre la temporada. “Todos los equipos tienen jugadores estelares desde el inicio. Será una campaña muy competitiva y emocionante para los fanáticos”, concluyó.