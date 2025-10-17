Shohei Ohtani emuló marca histórica de este venezolano en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani está cerca de decir presente nuevamente en la Serie Mundial de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, pero es bueno destacar que su producción ofensiva en esta Postemporada ha estado realmente discreta. El japonés en el más reciente juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Cerveceros de Milwaukee se hizo sentir con el madero y emuló una marca histórica,

"Show-Time", como es apodado, se fue de 4-1, con un triple y una carrera anotada, aportando un poco en el triunfo 3-1 de su equipo, mismo que los colocó a una sola victoria de decir presente por segundo año seguido en el "Clásico de Otoño" de MLB.

Shohei Ohtani a la par de un campeón de Serie Mundial venezolano

Según un dato de Sarah Langs en X, Ohtani sigue escribiendo historia en los Playoffs de 2025. El japonés se convirtió en uno de los pocos jugadores en la historia en comenzar una serie con un jonrón y un triple, un logro que no se veía desde el venezolano Alcides Escobar en 2015 y George Brett en 1978. La combinación de poder y velocidad que este pelotero exhibe una vez más lo coloca en un grupo exclusivo de peloteros capaces de impactar el juego desde el primer turno al bate.

La versatilidad del nipón no deja de sorprender. Mientras muchos jugadores se especializan en un solo aspecto del juego, él logra dominar varias facetas a la vez: bateo, poder, velocidad y hasta contribuciones como lanzador.

Tras esta marca en octubre, Shohei Ohtani en esta Postemporada 2025 está bateando para un discreto .158, con seis imparables, entre ellos par de jonrones y un triple. Además, acumula seis carreras remolcadas y cuatro anotadas, todo esto en nueve encuentros con los Dodgers.