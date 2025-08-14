Meridiano TV llevará a tu pantalla el South African Invitational Padel con las figuras top del ranking mundial (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El South African Invitational Padel (15 al 17 de agosto de 2025, en el DP World Wanderers Stadium de Johannesburgo) reunirá a auténticas estrellas del pádel mundial en un formato por equipos que promete duelos electrizantes.

Esto es gracias a que contará con lo mejor del padel mundial y todo esto se podrá disfrutar por la pantalla de Meridiano Televisión que transmitirá todos los partidos para Venezuela en vivo y directo.

Estrellas del pádel y sus posiciones en el ranking FIP

En la cúspide del ranking mundial FIP se encuentran Agustín Tapia (Argentina) y Arturo Coello (España), quienes comparten el primer puesto con 19.580 puntos cada uno, según el ranking actualizado a mediados de 2025. Justo detrás se sitúa Alejandro Galán, con 13.330 puntos, seguido por Federico Chingotto (12.180), y luego Franco Stupaczuk (8.630) y Martín Di Nenno (8.150).

Además, Juan Lebrón, Miguel Yanguas y Jon Sanz completan el top 10 de ese ranking.

Panorama competitivo en el escenario sudafricano

Los equipos estarán armados en torno a grandes figuras del pádel:

Tapia y Coello, la dupla dominante del circuito, lideran el ranking y llegan en plena forma; incluso Coello fue destacado recientemente como uno de los mejores del mundo en una exhibición con Tom Holland.

Alejandro Galán, aunque ha cedido terreno frente a Tapia y Coello, sigue siendo uno de los mejores del mundo y mantiene viva la aspiración al trono.

Fernando Belasteguín, todavía una leyenda viva del deporte, aporta experiencia y atractivo al evento, aunque su posición actual en el ranking (por ejemplo, top 25 en 2024) es más simbólica que deportiva.

Entre los invitados emergentes se encuentran Franco Stupaczuk, Martín Di Nenno, Mike Yanguas, Momo González, Pablo Cardona, Leo Augsburger y el sustituto José Antonio García Diestro —todos con presencia creciente en el circuito internacional.

Este cóctel de leyendas, campeones y nuevos valores genera desequilibrios fascinantes: Coello y Tapia parten como favoritos numéricos, pero la tenacidad de Galán y el factor sorpresa de los nombres emergentes prometen sorpresas.

En definitiva, el South African Invitational Padel no solo es un espectáculo deportivo, sino también un reflejo de las dinámicas actuales del pádel global: Tapia y Coello, indiscutibles líderes; Galán, el eterno aspirante; Bela, la historia viva; y una nueva generación de competidores dispuestos a agitar el panorama. Estos 12 nombres prometen transformar una exhibición en una experiencia inolvidable, donde el ranking servirá como gran medidor pero no como absoluta predicción.