South African Invitational Padel: dónde y a qué hora arranca, en vivo por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

El South African Invitational Padel se levanta como uno de los eventos más esperados del verano deportivo internacional. Del 15 al 17 de agosto de 2025, el imponente DP World Wanderers Stadium, con capacidad para 34.000 espectadores, será testigo de enfrentamientos cargados de talento y emoción entre dos combinados de élite del pádel mundial.

Aunque inicialmente se contempló el esperado cara a cara entre Arturo Coello y Alejandro Galán frente a Agustín Tapia y Juan Lebrón, finalmente Lebrón quedó fuera del torneo para recuperarse completamente de una lesión, siendo reemplazado por José Antonio García Diestro.

Fechas, sede y transmisión por Meridiano Televisión

Esta exhibición de alto voltaje deportivo se desarrollará durante tres intensos días en el DP World Wanderers Stadium de Johannesburgo. La cita se disputará entre el viernes 15 de agosto y el domingo 17 de agosto de 2025.

Viernes 15 de agosto a las 9:30 am (hora de Venezuela) con el partido Coello/Belasteguín vs Di Nenno/González.

Seguido a las 11:00 am por Stupaczuk/Yanguas vs Tapia/Diestro.

A las 1:00 pm, el duelo Galán/Cardona vs Augsburger y futuro compañero.

Es crucial destacar que Meridiano Televisión transmitirá en vivo y directo el torneo, permitiendo que los aficionados nacionales sigan cada golpe, cada punto y cada reacción desde sus hogares.

Claves del formato y atractivo del torneo

El formato de competición del South African Invitational añade dinamismo y estrategia a cada jornada: cada día se disputan tres partidos, con una puntuación incremental que mantiene la tensión hasta el final. El viernes vale 1 punto por victoria, el sábado 2 puntos y el domingo alcanzan 3 puntos por triunfo. El conjunto que acumule más puntos al término de las tres jornadas se alzará con el trofeo.

El torneo presenta no solo los grandes nombres del deporte, sino también reencuentros y duelos inusuales. Se verán enfrentamientos entre duplas históricas como Coello/Bela y Stupa/Yanguas, junto a combinaciones inéditas como Galán/Cardona. Además, la presencia de Fernando Belasteguín, recientemente retirado, aporta un extra de prestigio y experiencia que eleva la narrativa del evento.

El South African Invitational Padel es el evento a seguir por todos los amantes del pádel durante esta segunda quincena de agosto. Del 15 al 17 de agosto de 2025, desde el DP World Wanderers Stadium, los mejores exponentes del pádel global se enfrentarán en una exhibición de clase mundial. Para el público venezolano, la cita es clara: sigue todo el espectáculo por Meridiano Televisión, y vive cada servicio, cada dejada, cada punto del torneo.