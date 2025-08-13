"South African Padel Invitational": las estrellas del pádel mundial brillan en Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del pádel tienen una cita imperdible este 15, 16 y 17 de agosto, cuando se dispute el South African Padel Invitational. Es el torneo de pádel más grande en suelo africano y uno de los eventos más esperados del calendario deportivo internacional. Lo disfrutarás en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión para toda Venezuela.

Pádel de élite

La competencia reunirá a las máximas figuras del pádel mundial. Entre ellas: Arturo Coello, Fernando Belasteguín, Martín Di Nenno, Juan Lebrón y Agustín Tapia. Serán duelos que prometen intensidad, espectáculo y la consolidación de las grandes rivalidades del circuito. Las mejores duplas del planeta estarán en acción para deleitar a millones de seguidores a través de Meridiano Televisión.

En exclusiva por Meridiano

En Venezuela, el torneo se podrá disfrutar en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Viernes 15 y sábado 16 de agosto desde las 10:00 a.m.

Domingo 17 de agosto desde las 6:00 a.m.

La cobertura estará disponible en señal abierta gratis. Y en alta definición a través de Inter Go, Simpleplus y NetUno Go. Meridiano llevará cada punto, cada golpe y cada celebración directo a todos los hogares venezolanos.

El South African Padel Invitational no solo mostrará el nivel más alto de este deporte, sino que también consolidará la creciente pasión por el pádel en todo el mundo. Desde partidos con tensión al límite hasta jugadas espectaculares, será una oportunidad única para ver a los ídolos del circuito enfrentarse en un escenario histórico.

No te pierdas la emoción del South African Padel Invitational por Meridiano Televisión del 15 al 17 de agosto.