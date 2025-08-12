Atletismo

Armand Duplantis rompe nuevamente el récord del mundo. Mira cuanto saltó

El sueco es sin lugar a dudas el mejor atleta de esta especialidad y se superó una vez más a si mismo

Por Meridiano

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 01:40 pm
Armand Duplantis rompe nuevamente el récord del mundo. Mira cuanto saltó
Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, Armand "Mondo" Duplantis ha demostrado por qué es el rey de la pértiga. En el Gyulai István Memorial de Budapest, el sueco elevó el récord mundial a 6,29 metros, una hazaña lograda en su segundo intento.

Duplantis no solo fue la gran atracción del evento, sino que también consiguió su decimotercer récord de todos los tiempos. Con esta marca, ya van tres récords mundiales que bate en lo que va de 2025, una racha que comenzó en febrero de 2020 cuando superó por primera vez el listón a 6,17 metros.

Esta hazaña marca la tercera vez que Duplantis bate su propio récord en 2025 y eleva a trece el número total de récords desde que se convirtió en el número uno del mundo con una marca de 6,17 a principios de 2020.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Shohei Ohtani UFC Luis Severino
Martes 12 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Atletismo