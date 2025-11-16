Candidatas del Miss Venezuela tuvieron un accidente: "Es terrible"

Suscríbete a nuestros canales

Yelimar Fonseca, la representante de estado Nueva Esparta, en el Miss Venezuela 2025, utilizó su perfil de Instagram para informar el delicado momento que vivió junto a sus compañeras.

Mal momento para las misses

La joven notificó que durante una pauta oficial del certamen con un patrocinante, el conductor del autobús impactó en contra de un carro, que lo generó un gran caos.

“Teníamos un evento ahorita con un patrocinante oficial del Miss Venezuela y saliendo del canal chocamos un carro o el carro chocó con el autobús, no sé. Eso está terrible, hay mucha cola”, comentó.

En el clip se aprecia al grupo de misses un poco alterada por la situación, en especial a las candidatas de Mérida y Delta Amacuro.

Discusión entre choferes

En este sentido, en el video se escuchan una pequeña discusión que ambos conductores estaban sosteniendo, y las reinas destacando que el conductor del autobús donde iban debía tomarle foto a la placa del otro carro.

Aunque Fonseca no contó en cómo terminó la situación, internautas no dudaron en reaccionar, pidiendo protección para las chicas del certamen más importante del país.