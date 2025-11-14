Exparticipante del Miss Venezuela se comprometió en Los Roques

Suscríbete a nuestros canales

La belleza del Archipiélago Los Roques fue el lugar perfecto para que la modelo y Miss Mérida 2023, Daniela Celis, se comprometiera con su novio Juan Pedro Silva. La joven de piel morena, compartió la noticia con una bonita publicación en Instagram.

Compromiso en Los Roques

Celis presumió el precioso anillo que le otorgó su prometido, una piedra que relució con el imponente sol de Los Roques.

“Un millón de veces SIIIII”, escribió la modelo que participó en el Miss Venezuela, en el que fue gran favorita y logró el puesto de 2da finalista.

Daniela publicó un carrusel de imágenes de los días mágicos que pasó en el Archipiélago con su futuro esposo, como cenando, disfrutando de la playa y al borde de un yate.

Las reinas Ileana Márquez Pedroza y Sakra Guerrero escribieron mensajes de cariño y felicitaciones a la pareja, por tan bonita decisión de unir sus vidas próximamente.

Gran amor

Celis utiliza sus redes sociales para publicar contenido fresco de sus actividades y el gran amor que siente por Juan Pedro, un apuesto emprendedor que acumula 20,2 mil seguidores en Instagram.