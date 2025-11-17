En España aseguran que Zinadine Zidane regresa a los banquillos para dirigir a esta selección mundialista

Suscríbete a nuestros canales

Ha sido una larga espera para algunos en su deseo de que Zinadine Zidane regrese a dirigir a un equipo. Y es que, tenemos que remontarnos al 2021 para encontrar esa última imagen suya como mandamás de un club.

Justamente, en ese año 2021, a donde nos lleva la hemeroteca, el francés estaba al frente del Real Madrid, en una segunda etapa muy turbulenta y que no terminó de la forma que tanto esperaba la afición.

Sin embargo, nuevas informaciones desde España aseguran que su regreso a la dirección técnica está cerca y definido, según información de José Félix Díaz (Diario AS).

El también tertuliano en 'El Chiringuito de Jugones' afirmó que 'Zizou' ya tiene le fecha y el lugar en el que continuará su carrera como estratega, en una decisión que causará muchos titulares al confirmarse.

¿A dónde irá Zinadine Zidane a dirigir?

En los detalles compartidos por José Felix se apuntó a que el histórico mediocampista asumirá el mando de la selección de Francia. Eso sí, según esta información esto se cumpliría solo después del Mundial 2026.

Lo cierto es que hace algunos días fue él mismo el que dejó abierta la posibilidad de regresar muy pronto como estratega y comentó que: “pronto volveré a entrenar”. Así como también asocian que el DT siempre estuvo a la espera de esta oportunidad y de allí el porqué rechazó otras propuestas que llegaron a su mesa.

A su vez, otro detalle a mencionar está en que el propio Didier Deschamps, actual entrenador de la selección, confirmó que no seguirá en el cargo después de la Copa del Mundo 2026, lo que al darse dejará el lugar completamente disponible.

Zinadine Zidane goza de un palmarés tres Champions, dos ligas, dos Supercopa de España, dos Supercopa de la UEFA y dos antiguos Mundiales de Clubes de la FIFA.