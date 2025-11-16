¿Qué posición jugarían estos futbolistas si estuviesen en la NFL?

Suscríbete a nuestros canales

La fascinación de las estrellas del fútbol por el football americano dejó un divertido e inusual debate entre grandes figuras del deporte, revelando cómo sus personalidades en el césped se traducirían en el exigente campo de la NFL. Desde el deseo de ser el líder absoluto hasta la ambición por el gol de campo fácil, los comentarios de Iker Casillas, Guti, Antonio Rüdiger y Antoine Griezmann dibujaron un vestuario lleno de sueños (casi) imposibles.

El delantero francés, Antoine Griezmann, demostró ser el más atrevido del grupo. Ante la pregunta sobre su posible incursión en la NFL, Griezmann no dudo y afirmo que posición le gustaria: Receptor (Wide Receiver), ideal para su velocidad y agilidad:

Antoine Griezmann: "Me gustaría un día un partido de receptor. Podría estar guay. Y el otro día pateando, guau, también, ¿eh? Casi me resbalo, porque iba en zapatillas. Pero la metí, así que bien."

Casillas y Guti

Iker Casillas, la voz del mando bajo los tres palos, se inclinó inmediatamente por la posición más estratégica y de control:

Iker Casillas: "De Quarterback yo te veo, que tienes mucho control ahí. Sí, de Quarterback sí."

En contraste, Guti optó por la batalla frontal. El ídolo madridista mantuvo su postura enfocada en el contacto y el esfuerzo: "Siempre me gusta defender. Yo de los que defienden." La defensa de Guti reflejaría su garra en el mediocampo, donde la agresividad y el tackling son esenciales.

Rüdiger

El defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, fue el encargado de poner los pies en la tierra, contrastando la fantasía de sus colegas con la realidad de la exigencia física de la NFL.

A pesar de ser uno de los futbolistas más físicos y robustos de Europa, Rüdiger fue tajante al rechazar la idea: "No, no, no". Su negativa subraya que la transferencia de habilidades es posible, pero el compromiso con la brutalidad y el riesgo de lesiones del football es algo que incluso los atletas más duros del fútbol mundial no están dispuestos a asumir.