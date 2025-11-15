De la NFL a LaLiga: El entrenador de los Miami Dolphins admira a Simeone

Suscríbete a nuestros canales

Mike McDaniel, entrenador en jefe de los Miami Dolphins de la NFL, ha causado revuelo al declarar su admiración por Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, calificándolo como "el mejor en su puesto".

El inusual cruce de elogios se produjo en Madrid, donde los Dolphins se encontraban entrenando en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atleti, como parte de su preparación para el partido de la NFL en la capital española (el Madrid Game).

Un “regalo” de energía y pasión

McDaniel, conocido por su enfoque analítico y su personalidad excéntrica, no escatimó en halagos después de su breve encuentro con el "Cholo" Simeone.

“Fue un placer para mí. Simeone es probablemente el mejor en lo suyo, hablar con él fue un regalo”, comentó McDaniel a la prensa.

La visita de un equipo de la NFL al feudo colchonero generó un puente entre dos de los deportes más seguidos del mundo, con los dos entrenadores compartiendo impresiones sobre la alta competencia.

La curiosidad por el deporte americano

El encuentro entre ambos coaches fue breve, pero muy "energético y entusiasta", según McDaniel. Las conversaciones se centraron en las profundas diferencias estructurales y logísticas entre el fútbol americano y el fútbol europeo.

Simeone, reconocido por su obsesión por el control y la gestión de su plantilla, se mostró particularmente sorprendido por los números de la NFL. McDaniel relató que hablaron del límite salarial (salary cap) y el tamaño del equipo. El técnico de los Dolphins mencionó que la plantilla completa de su equipo asciende a 69 personas (53 jugadores activos más 16 en el practice squad), una cifra que Simeone encontró "increíble", considerando las plantillas mucho más reducidas y cerradas del fútbol.

Este intercambio de ideas demuestra cómo los entrenadores de élite, sin importar el deporte, comparten la misma mentalidad competitiva y la búsqueda constante de la excelencia en la gestión de sus grupos. La admiración de McDaniel por Simeone subraya el impacto global del "Cholo" como un maestro de la motivación y la organización defensiva en el fútbol mundial.