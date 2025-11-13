NFL: Fan zone de Miami Dolphins abre en Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La zona de aficionados de Miami Dolphins, ubicada en la Plaza de España desde este jueves hasta el sábado para dar visibilidad al primer duelo oficial de la NFL en territorio español que medirá al conjunto de Florida y a Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, ya ha abierto sus puertas.

Desde primera hora, numerosos aficionados se desplazaron hasta el céntrico recinto, en el que se ha intentado generar una experiencia inmersiva que permita a los aficionados tomar contacto con el fútbol americano y conocer un poco más al conjunto 'aguamarina', uno de los que tiene mercado preferencial en Madrid.

EFE