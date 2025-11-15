NFL: Así llegan Washington Commanders y Miami Dolphins a su partido en España

Suscríbete a nuestros canales

El Bernabéu está listo para vivir este domingo 16 de noviembre un capítulo histórico: el primer partido oficial de la NFL disputado en territorio español. El duelo entre Washington Commanders y Miami Dolphins no sólo marca un hito deportivo, sino que llega cargado de datos y tendencias que ayudan a entender mejor cómo podrían desarrollarse las acciones sobre el campo a lo largo del juego.

El conjunto de Commanders se ubica en la tercera posición de la clasificación en la NFC Este de la Conferencia Nacional, con un récord de tres triunfos y siete derrotas. Por su parte, Miami Dolphins se presenta en suelo español en la tercera casilla de la AFC Este en la Conferencia Americana, con un balance de tres victorias y siete reveses.

El primer punto a observar es el desempeño de Tua Tagovailoa, mariscal de Miami, quien atraviesa una temporada irregular en las últimas semanas. Ha lanzado 13 intercepciones, la cifra más alta de toda la liga, un síntoma claro de los problemas ofensivos que han acompañado a los Dolphins, que están obligados a darle vuelta a su rendimiento colectivo.

Washington, por su parte, necesita mejorar drásticamente si quiere hacerle daño a Tagovailoa y así evitar cualquier tipo de acercamiento tan drástico en la primera mitad del compromiso.

Detalles a seguir de Washington Commanders y Miami Dolphins

Los dirigidos por Dan Quinn también llegan con un destello positivo dentro de una campaña complicada, gracias al running Jacory Croskey-Merritt. El novato mantiene un 57% de acarreos exitosos, la quinta mejor marca de toda la NFL, solo superado por Jonathan Taylor, James Cook, Kyren Williams y Javonte Williams, respectivamente.

En el costado defensivo de los Dolphins, destaca la figura de Jordyn Brooks, líder absoluto de la NFL con 105 tacleadas. Es el único jugador que ya supera la barrera de las 100 en lo que va de temporada, siendo una de las claves en las cortas y positivas actuaciones de su organización.

Finalmente, se espera que ambas franquicias salgan al terreno a ejecutar cada una de sus estrategias para no solo quedarse con el triunfo, sino ofrecer un show que quedará marcado en la historia, tomando en consideración que se esperan 85.000 espectadores en un Bernabéu que promete vibrar con el primer partido NFL en España.