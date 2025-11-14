El Santiago Bernabéu ya está en sus últimos detalles para albergar a la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El estadio Santiago Bernabéu será epicentro de algo muy grande que se llevará muchos focos en el mundo. No precisamente por la actividad que suele albergar semana a semana, que es el fútbol, sino por un evento relacionado a la NFL.

Justamente, porque en estas instalaciones se celebrará el primer juego del torneo en España, en un duelo que tendrá a los Miami Dolphins y Washington Commanders como principales protagonistas.

Todo esto ha generado que el recinto merengue haya tenido que ser centro de una vorágine de cambios para adaptarse al deporte popular en los Estados Unidos. Uno de los ajustes más notables está en sus dimensiones.

Como era de esperarse, el estadio español se ha estado acoplando a requerimientos propios de la NFL. Por ejemplo, con un largo de 120 yardas (109,72 metros), con las 100 de juego y el final de la zona de anotación.

¿Qué otros cambios sufrió el Santiago Bernabéu?

En el ancho también hubo ajustes para hacerlo de 53,33 yardas (48,76 metros), así como también ya lucen los palos en los fondos y en laterales naturales en este deporte muy alejado a lo acostumbrado en el 'Viejo Continente'.

En lo que respecta al césped, sí no se tocó demasiado porque es el mismo que se utiliza en los compromisos del conjunto madridista y en que, según Marca, se ha realizado un tratamiento: "para humedecer y cuidar a un actor clave del partido".

Los ajustes se ven fácilmente para el que está habituado a ver el recinto merengue con panorama futbolero. Un detalle está en los banquillos, que no son los naturales y se escogió unos móviles, para hacer más fácil la congregación de los conjuntos.

Lo cierto es que el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, ya luce la estética propia de la NFL, que busca extender su mercado en otros territorios y como es lógico al principio sorprenden tantos cambios.