Madrid y el Santiago Bernabéu se visten de gala para recibir a la NFL

La ciudad de Madrid y el estadio Santiago Bernabéu se visten de gala para ser sede este domingo 16 de noviembre del primer partido de la National Football League (NFL) en España, que disputarán los Miami Dolphins frente a los Washington Commanders por la Semana 10 de la temporada regular. La patada de kickoff está prevista a para las 10:30 am hora de Venezuela.

El fútbol americano profesional rompe una nueva barrera geográfica con la llegada del primer partido de la NFL a España, un evento histórico que tiene como protagonistas a los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el icónico Estadio Santiago Bernabéu. Este encuentro, más allá del indudable atractivo logístico y escénico, presenta un duelo de realidades muy dispares en el desarrollo de la temporada para ambas franquicias.

Dolphins sueñan con la postemporada

Los Dolphins de Miami llegan a la capital española con un impulso anímico significativo. Su reciente victoria ante un rival divisional de peso ha reafirmado una identidad ofensiva que se consolida en el equilibrio. El desempeño del ataque terrestre, liderado por la explosividad de De'Von Achane, ha sido fundamental, proporcionando la base para que el juego aéreo despliegue su potencial.

Miami se presenta, por lo tanto, como un equipo que ha encontrado una fórmula de éxito y busca solidificar su posición en la contienda divisional antes de que la temporada alcance su fase más crítica. Su objetivo en Madrid no es solo ganar, sino enviar un mensaje de consistencia y madurez.

Commanders llegan para mejor sus récord

En la acera opuesta, los Washington Commanders atraviesan un periodo de inestabilidad y urgencia. El principal punto de fricción reside en la falta de solidez de su defensa, especialmente en la contención del juego terrestre. Permitir yardas por tierra con facilidad obliga al equipo a una desventaja de campo y marcador recurrente, hipotecando las aspiraciones de su unidad ofensiva.

La racha negativa que arrastra la franquicia es un síntoma de fallos sistémicos que exigen una corrección inmediata. Para Washington, el partido en campo neutral es tanto un desafío logístico como una prueba de carácter. Necesitan desesperadamente un ajuste defensivo y la capacidad de ejecutar con precisión en los momentos decisivos, algo que ha brillado por su ausencia.