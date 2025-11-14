Reina de belleza se divorció de exestrella de la NFL por el tamaño de su parte íntima

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exreina de belleza Haley Baylee se divorció de su esposo, por el tamaña de su miembro, es lo que ha dicho en una reciente entrevista. Se trata de la exestrella de la National Football League (NFL) Matt Kalil, una figura muy reconocida en el medio.

La pareja contrajo nupcias en el año 2015 en una bonita ceremonia, y aunque siempre se mostraron muy felices y enamorados en eventos, en el año 2022 anunciaron su separación dejando al público impactado.

Haley rompió el silencio

La mujer que participó en el Miss Usa 2014, comentó en la conversación que fue insostenible el tamaño del miembro de Matt Kalil, al punto de que la intimidad se convirtió en acto muy doloroso.

Baylee fue mucho más allá y especificó con un ejemplo el tamaño del miembro de su exmarido. “Eran como dos o tres latas de Coca-Cola”, dijo sin nada de filtros.

Aunque ambos intentaron sostener la situación acudiendo a terapias, soluciones médicas, cambios de rutina y postura, ella no logró sentirse cómoda eligiendo separarse del deportista de 36 años.

Finalmente, la demanda de divorcio se presentó en Los Ángeles, California, el 4 de mayo del año 2022, alegando diferencias irreconciliables para sostener la relación más tiempo.

Caminos por separados

EL Jugador de fútbol americano siguió su vida casándose con la modelo Keilani Asmus y tiempo después recibieron su primer hijo.

Mientras que ella lleva una vida privada y dedicada a su carrera de modelo.

“Éramos personas realmente tranquilas. Él es una persona realmente buena... me hizo querer ser una mejor persona", comentó la belleza sobre Kalil.