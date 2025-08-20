Modelo venezolana representará a Estados Unidos en el Miss Grand International

Suscríbete a nuestros canales

La representante del estado Ohio, Ivana García fue coronada como Miss Grand USA, en el Casino&Hotel Río en Las Vegas, Nevada, y será la responsable de competir en Tailandia que se llevará acabo el próximo 18 de octubre.

Con 23 años, la modelo se apoderó de la pasarela y se impuso como la absoluta ganadora de la edición con su cabello rubio y ojos claros. Ivana está titulada de Liderazgo Empresarial y Organizacional, además dirige una academia de modelaje para jovencitas que quieran incursionar en el medio.

De igual manera, lucha por causas como la asistencia sanitaria en niños, y usa su plataforma “Progress, Not Perfection” para inspirar a jóvenes universitarias en su crecimiento.

Por su parte, el cuadro final de finalista del Miss Grand USA quedó de la siguiente manera:

Ganadora: Ivana García – Ohio

– Ohio 1a Finalista: Andrea V. Nunez – East Coast

2a Finalista: Rachelle Di Stasio – Washington

3a Finalista: Christianah Adejokuh – Southern States

4a Finalista: Emely Alemán – Tennessee

Raíces venezolanas

Lo que pocos sabían es que la nueva Miss Grand USA, Ivana García nació en el estado Trujillo, Venezuela, y a pesar de representar al país que le abrió las puertas, se siente orgullosa de sus raíces venezolanas.

Cabe destacar que top 2 de la final, dos venezolanas estuvieron tomadas de la mano esperando el resultado del jurado que dio por ganadora a Ohio.