Hija de estrella del baloncesto nacional participa en el Miss Grand Venezuela 2025

Bárbara Bompart porta la banda de las Dependencias Federales en el Miss Grand Venezuela 2025. Una joven de gran estatura, tonificado cuerpo y pasarela arrolladora, que proviene de una familia importante en el deporte y la belleza nacional.

La Tripulante de Cabina, modelo, atleta y estudiante de Turismo, tiene 22 años y mide 1.82 centímetros. Además, tiene gran experiencia en certámenes nacionales ya que participó en el Miss Turismo Venezuela y Reina del Carnaval de Barcelona.

Familia

Bárbara es hija de Nelson Bompart, destacado jugador de baloncesto venezolano quien estuvo con los Marinos de Orientes en el año 1993. También jugó con otros equipos a lo largo de su historia deportiva como Caribes de Anzoátegui, Bravos, Guaiqueríes y Gaiteros.

Su madre es la hermosa Cibelys Ruíz, quien participó en el Miss Venezuela en el año 1994, con la banda del estado Anzoátegui, deslumbrando por su porte, elegancia y glamour.

En repetidas publicaciones en Instagram, la jovencita ha mostrado el gran amor por su progenitora, y la inspiración de seguir sus pasos en los certámenes de bellezas nacionales e internacionales, ya que fue al Miss Turismo Mundo 2025 en China.

Una belleza de impacto

La joven acumula 16,2 mil seguidores en Instagram, comparte cada momento vivido en el certamen Miss Grand Venezuela, dirigido por la Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera.

Imágenes en traje de baño, en las instalaciones en Televen, sesiones de fotos oficiales, su operación de nariz con Froilán Páez y entrenamientos de pasarela, demuestran que la belleza quiere representar a Venezuela de nuevo, en el concurso dorado a celebrarse en Tailandia, el 18 de octubre.