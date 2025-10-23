Miss Estados Unidos: Candidata con alopecia deja la peluca y da inspirador mensaje

Suscríbete a nuestros canales

Mañana viernes 24 de octubre se coronará a la represente de Estados Unidos, para la edición número 74 del Miss Universo a celebrarse en Tailandia. En el grupo de candidatas que se encuentran en Reno, Nevada, compitiendo por el título, esta Mary Sickler, Miss Nevada.

Una historia de superación

La belleza de ojos claros, esbelta silueta y que se perfila como una de las grandes favoritas, se ha llevado toda la atención por la historia de inspiración que tiene. La joven de 22 años, padece de la enfermedad de alopecia universal que la ha llevado abandonar por algunos meses el modelaje.

Mary ha comentado que fue a finales del 2024 que comenzó a sentir irregularidades en su cabello, como caída, resequedad y falta de brillo, que la llevó a buscar ayuda de especialistas, que le diagnosticaron la enfermedad.

Un momento difícil en su vida ya que también perdió las cejas y pestañas. Sin embargo, lejos de sufrir, se empoderó y decidió mostrarse al mundo sin miedo, llevando un mensaje de amor y respeto.

Une belleza sin miedo

En la preliminar del certamen realizada el miércoles 22 de octubre, decidió salir en el desfile de traje de gala sin peluca, como un poderoso mensaje de aceptarse tal y como es.

“Más del paseo por la Alopecia el fin de semana pasado. Me siento increíblemente bendecida de haber compartido momentos tan especiales con esta comunidad. Esta experiencia reforzó el hecho de que nunca estamos solos”, comentó hace tiempo en un evento.

Aunque no se ha sido un diagnostica fácil para la joven de largas piernas, por una depresión que presentó tras el conocimiento de la enfermedad, ahora se encuentra firme de llegar a Miss Universo 2025 y llevar un mensaje a muchas personas en el mundo.

La belleza cuenta con el apoyo del diseñador venezolano Gionni Straccia, quien la vistió en su concurso regional, el cual salió victoriosa.