Mahomes lejos: Quiénes son los quarterbacks mejores pagados de la NFL

Los mariscales de campo dominan la lista de los 25 mejores pagos del fútbol americano 

Por

Wandor Dumont
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 01:00 am
Luego de cumplirse la mitad de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por su sigla en inglés) los fanáticos en ocasiones ponen en duda el sueldo que se le garantiza algunos mariscales de campo (quarterbacks, en inglés), aunque en esta nota no juzgaremos sino que les mostraremos quiénes son los mejores pagado en la principal posición del campo.

Vale recordar que cada año la NFL analiza múltples formas para establecer topes salariales para que las franquicias sean estable financieramente y reducir la brecha de sueldo entre un mariscal de campo y otra posición, la cuales en muchos casos son opacadas por un solo pase y no son bien retribuidas económicamente.

El mejor pagado está en el sur

El primero de esta lista selecta es Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys, quien tiene un contrato de 60 millones de dólares por temporada, cifra que suma lps bonos de rendimiento y premios que logre el equipo, precisa el medio estadounidense The Sporting News.

Luego de 9 semanas de juego, el líder de los texanos se ubica como el cuarto QB con más yardas por pase con 2,319 yrds, 17 touchdowns y seis intercepciones. Pese a su rendimiento este año, el equipo de la estrella tiene marca de 3-5-1 lejos de la zona de clasificación a la postemporada. 

El segundo escalón del ranking de la NFL está compartido por cuatro quarterbacks que reciben US$55 millones anualesJosh Allen (Buffalo Bills), Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) y Jordan Love (Green Bay Packers).

Top diez de los mariscales mejores pagados

Rk. Jugador Equipo Posición Valor (dólares)
1 Dak Prescott Dallas Cowboys QB $60,000,000
2 Josh Allen Buffalo Bills QB $55,000,000
3 Joe Burrow Cincinnati Bengals QB $55,000,000
4 Trevor Lawrence Jacksonville Jaguars QB $55,000,000
5 Jordan Love Green Bay Packers QB $55,000,000
6 Tua Tagovailoa Miami Dolphins QB $53,100,000
7 Jared Goff Detroit Lions QB $53,000,000
8 Brock Purdy San Francisco 49ers QB $53,000,000
9 Justin Herbert Los Angeles Chargers QB $52,500,000
10 Lamar Jackson Baltimore Ravens QB $52,000,000

