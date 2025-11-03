El patriota venezolano: Andrés Borregales sella la victoria de New England ante los Falcons

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots lograron este domingo una crucial victoria en casa (24-23) ante los Atlanta Falcons en un duelo cargado de drama y que se definió, irónicamente, por los pies de sus pateadores. El héroe de la jornada fue el pateador novato venezolano Andrés Borregales, cuyo desempeño impecable contrastó con el error decisivo del pateador de Atlanta, John Parker Romo, un rostro conocido en Foxborough.

El Error que Selló el Destino

El momento más dramático llegó en el último cuarto, cuando el touchdown de los Falcons acercó el marcador a un solo punto. John Parker Romo, el pateador de Atlanta, falló el punto extra que hubiera significado el empate a 24, enviando el balón ligeramente desviado a la derecha. Romo, que había pasado la pretemporada y el campo de entrenamiento de 2025 con los Patriots antes de ser liberado en favor del propio Borregales, vio cómo su error condenaba a su equipo a la derrota por 24-23.

Borregales, La Mira Afilada de New England

Por su parte, el pateador de New England, Andrés Borregales, demostró por qué la organización confió en él como la selección de sexta ronda del Draft 2025. El venezolano fue perfecto, al realizar cuatro patadas exitosas en el crucial encuentro, incluyendo los tres puntos extra y un gol de campo de 32 yardas en el tercer cuarto.

El novato de 22 años, originario de Caracas, ha logrado silenciar a los críticos que surgieron tras un inicio inestable en su carrera en la NFL. Aunque falló varios goles de campo en sus dos primeros partidos, un gol de campo decisivo de 52 yardas contra los Buffalo Bills en la Semana 5 le valió el reconocimiento nacional y afianzó su confianza.

Desde entonces, Borregales ha estado intachable. Sus estadísticas actualizadas a la Semana 9 de la Temporada 2025 reflejan una notable precisión: lleva 13 de 14 en goles de campo (92.8%) y 24 de 26 en puntos extra (92.3%).

La victoria no solo consolida el gran momento del pateador venezolano, sino que también subraya la difícil decisión de la gerencia de los Patriots en la pretemporada: liberar a un veterano como Romo para apostar por el novato. Una apuesta que, hasta ahora, ha dado un resultado perfecto.