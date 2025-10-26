NFL: Patriots se afianzan en su división y así jugó el venezolano Borregales

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots consumaron este domingo su quinta victoria consecutiva al imponerse con contundencia a los Cleveland Browns con un marcador final de 32 por 13 en el Gillette Stadium. Este triunfo no solo consolida el buen momento del equipo, sino que además los afianza en la cima de su grupo.

Con este resultado, el conjunto de la ciudad de Boston eleva su récord a cinco victorias y dos derrotas (5-2) en la Semana ocho de la temporada 2025 y se ubica como líder indiscutible de la División Este de la Conferencia Americana (AFC), superando por un juego a sus más cercanos perseguidores, los Buffalo Bills.

La actuación de Andrés Borregales

El triunfo de la franquicia de Massachusetts fue una labor colectiva, pero destacó notablemente la consistencia del pateador venezolano Andrés Borregales, quien se mantuvo perfecto en sus oportunidades de anotación.

El oriundo de Caracas, reclutado por los Patriots en el Draft de 2025, demostró su precisión al participar en seis acciones de patada durante el encuentro. Borregales convirtió tres goles de campo (de 3 puntos cada uno) y tres puntos extra (tras touchdowns del equipo), contribuyendo directamente con 12 puntos al marcador final.

Su efectividad del 100% en la jornada ratifica su valía como una de las mejores selecciones rookie del equipo esta temporada, asegurando que cada avance ofensivo se tradujera en la máxima cantidad de puntos posibles y manteniendo a raya cualquier intento de remontada de los Browns.