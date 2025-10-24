Nick Saban, tajante sobre volver a entrenar: "No estoy interesado"

Suscríbete a nuestros canales

El legendario ex entrenador en jefe de Alabama, Nick Saban, desestimó cualquier especulación que lo vinculara con las recientes vacantes de entrenador principal en el fútbol americano universitario (NCAA).

Saban, quien ganó siete campeonatos nacionales, se mantuvo firme en su postura de no volver a los banquillos mientras aparecía en el programa “The Pat McAfee Show” del viernes. Incluso bromeó sobre mantener a su agente, Jimmy Sexton, lejos de su esposa, Miss Terry, en medio de conversaciones sobre potenciales salarios masivos para su regreso.

“Quiero seguir jubilado. No quiero que Sexton se acerque a la Sra. Terry porque cuando escucha algunas de estas cifras, se interesa. Y a mí no me interesa”, dijo Saban, de 73 años.

El “mercado caliente” y las vacantes

La insistencia en el regreso de Saban se debe a la inusual cantidad de despidos en la temporada 2025. Nueve programas de la FBS (Football Bowl Subdivision) han despedido a sus entrenadores principales durante la campaña, seis de ellos entre los programas del Power 4 (las conferencias más importantes).

Cabe destacar que Penn State despidió a James Franklin el 12 de octubre tras perder tres partidos consecutivos, siendo esta una de las vacantes más prominentes a las que se ha vinculado a Saban. También resuenan los despidos de Billy Napier en Florida el fin de semana pasado y las vacantes en otros equipos como Arkansas, Virginia Tech y UCLA. La urgencia de las universidades por contratar llevó la especulación sobre el entrenador más laureado del deporte a un nuevo nivel.

La respuesta viral de Miss Terry

La esposa de Saban, Terry Saban, ya había dado una respuesta irónica la semana pasada durante su aparición en College GameDay de ESPN, el programa en el que Nick Saban ahora trabaja como analista.

Allí, Pat McAfee le preguntó directamente sobre el interés de su esposo en entrenar nuevamente y si aceptaría una oferta de 50 millones de dólares al año de Penn State. “No tengo dudas de que si Nick quisiera volver a entrenar, podría ganar su octavo campeonato nacional, pero nos estamos divirtiendo demasiado”, dijo. “Pero aún no he escuchado ningún número”.

Saban, poseedor del récord de siete títulos nacionales, se retiró tras la temporada 2023 de Alabama. El entrenador, de 73 años, tiene un récord de 297-71-1 en su carrera y ha pasado los últimos dos años como analista en el popular College GameDay de ESPN.