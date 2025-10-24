Domingo 26 de octubre: NFL por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Semana 8 de 18 en la temporada 2025-2026 de la NFL por Meridiano Televisión. Los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan a los New Orleans Saints en un juego decisivo por el liderazgo de Tampa en la división sur de la Conferencia Nacional.

NFL semana 8/18

Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints. Antesala 3:50p.m. Kickoff 4:05p.m.

Los Buccaneers buscan reafirmar su dominio con una ofensiva explosiva, mientras que los Saints llegan decididos a sorprender con su defensa sólida y jugadas estratégicas. Los fanáticos pueden esperar un choque intenso lleno de touchdowns, grandes jugadas y rivalidad histórica.

En vivo, en exclusiva y gratis para Venezuela

No te pierdas ningún detalle del Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints en vivo y la mejor cobertura de los especialistas en deportes. También puedes disfrutar de la señal en HD por Inter GO, Simpleplus, Netuno GO y Aba TV GO.

Como cada lunes, recuerda sintonizar Zona Touchdown por Meridiano Televisión, a las 7:00p.m. con el mejor resumen de la jornada del fin de semana en la NFL.