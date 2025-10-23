Rodgers vs. Packers: El mariscal de campo de los Steelers niega que sea un "juego de revancha"

Suscríbete a nuestros canales

Los Pittsburgh Steelers y los Green Bay Packers se enfrentarán este próximo domingo en horario estelar (prime time) en un duelo que va más allá de un simple partido nocturno. El foco principal está puesto en el mariscal de campo de los Steelers, Aaron Rodgers, quien se medirá a su exequipo por primera vez en su carrera.

Rodgers, ahora con Pittsburgh, pasó 18 exitosas temporadas con la franquicia de Wisconsin, a la que guio a la victoria en el Super Bowl XLV.

Rodgers asegura “no guardar rencor”

Este será el primer enfrentamiento del veterano quarterback contra Green Bay desde que dejó el equipo en 2023. Es importante recordar que Rodgers formó parte de los New York Jets en la temporada 2024 antes de unirse a los Steelers en 2025.

“No tengo ninguna animosidad hacia la organización”, declaró Rodgers a los periodistas este miércoles, según reportó Brooke Pryor de ESPN. “Obviamente, desearía que las cosas hubieran ido mejor en nuestro último año allí, pero tengo una excelente relación con mucha gente que todavía está en esa organización. Este no es un partido de revancha para mí”.

El jugador de 41 años admitió que le hubiera gustado “retirarse” tras ganar un segundo título con los Packers, pero vio esa situación como poco probable después de que el equipo seleccionara al mariscal de campo Jordan Love en el draft de 2020.

“La ausencia quizás enternece el corazón. Tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo allí. Muchas interacciones geniales con los aficionados a lo largo de los años”, comentó Rodgers.

El legado del 'quarterback' en Green Bay

El veterano quarterback ostenta muchos récords de la franquicia de Green Bay, siendo el principal el de líder histórico en pases de touchdown en su carrera.

Rodgers ha liderado a los Steelers a un récord positivo de cuatro victorias y dos derrotas. El 10 veces seleccionado al Pro Bowl completa el 68.6% de sus pases para 1,270 yardas, 14 touchdowns y cinco intercepciones en seis partidos disputados.