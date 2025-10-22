¡Clase 2026 de lujo! Brees y Fitzgerald, a un paso del Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El comité de selección para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (PFHOF) dio a conocer este miércoles la lista de jugadores que avanzaron a la siguiente fase de consideración para ingresar al olimpo de los inmortales en la Clase de 2026.

Entre los candidatos en su primer año de elegibilidad, destacan el mariscal de campo Drew Brees y el receptor Larry Fitzgerald, quienes son considerados los principales favoritos para ser inmortalizados.

Los nuevos candidatos a inmortales

Brees y Fitzgerald lideran un grupo de siete jugadores en su primer año de elegibilidad que avanzaron de la lista original de 128 nominados de la era moderna. Los otros seis son:

Mariscal de campo: Philip Rivers.

Alas cerradas: Greg Olsen y Jason Witten.

Corredores: Frank Gore y LeSean McCoy.

Liniero ofensivo: Maurkice Pouncey.

Brees y Fitzgerald: Candidatos de élite

Drew Brees

El exmariscal de campo ocupa el segundo lugar de todos los tiempos, detrás de Tom Brady, con 80,358 yardas por pase y 571 pases de touchdown.

Tras pasar sus primeras cinco temporadas con los San Diego Chargers, Brees firmó como agente libre con los New Orleans Saints en 2006. Allí, su carrera despegó al ayudar a una ciudad que aún se recuperaba del huracán Katrina y al guiar a Nueva Orleans a su primer título de Super Bowl al término de la temporada 2009. En ese juego, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) tras vencer a Peyton Manning y los Indianapolis Colts.

En su trayectoria, Drew Brees fue seleccionado 13 veces al Pro Bowl, ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2008 y 2011, fue All-Pro en 2006 y seleccionado cuatro veces para el segundo equipo All-Pro.

Larry Fitzgerald

Fitzgerald pasó toda su carrera con los Arizona Cardinals, equipo que lo seleccionó en la tercera posición global en el draft de 2004. Sus 1,432 recepciones y 17,492 yardas recibidas a lo largo de 17 temporadas lo ubican en el segundo lugar histórico, solo por detrás de Jerry Rice.

El receptor superó las 1,000 yardas en recepciones en nueve ocasiones (la cuarta mayor cantidad en la historia) y fue pieza clave para que los Cardinals alcanzaran su único Super Bowl tras la temporada 2008. En esa postemporada, Larry Fitzgerald estableció récords para una sola temporada con 546 yardas en recepciones y siete touchdowns.

El proceso de selección final

El comité de selección, compuesto por 50 miembros, reducirá la lista a 25 y luego a 15 finalistas, quienes serán votados antes del Super Bowl en febrero.

Cuatro jugadores ya tienen asegurado un lugar entre los 15 finalistas, pues regresan del grupo de los siete últimos considerados de la clase de 2025: Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri.

Los otros finalistas que regresan a la contienda son: Eli Manning, Fred Taylor, Steve Smith Sr., Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson.

Además de los 15 finalistas de la era moderna, el comité de selección considerará a tres candidatos Senior, un entrenador y un colaborador para la clase de 2026. Se espera que entre cuatro y ocho nuevos miembros sean elegidos bajo este formato.

El año pasado, solo cuatro personas ingresaron en lo que fue la clase más pequeña en 20 años.