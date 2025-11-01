Violación de la política: Multa de la NFL a los Ravens por el caso de Lamar Jackson

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de los Baltimore Ravens fue multado con 100,000 dólares por la NFL debido a una violación de la política de informes de lesiones. El club de Maryland listó incorrectamente al quarterback estrella Lamar Jackson como “participante pleno” en la práctica del viernes 24 de octubre.

El caso de Lamar Jackson

Jackson sufrió una distensión en el tendón de la corva el pasado 28 de septiembre, durante el partido de la Semana 4 contra los Chiefs. Inicialmente, se informó que el mariscal de campo estaría fuera de acción por al menos tres semanas.

La semana pasada, se esperaba el regreso de Jackson a la alineación titular. En el informe del viernes 24 de octubre, figuró como “cuestionable” para el partido del domingo y como “participante pleno” en el entrenamiento.

Sin embargo, al día siguiente (sábado 25 de octubre), los Ravens cambiaron retroactivamente su estado de participación en la práctica de “plena” a “limitada” después de que se revelara que había entrenado con el equipo de prácticas (scout team) y no con los titulares. Esto es una violación de la política de la liga, que estipula que un jugador que no toma sus repeticiones normales debido a una condición médica debe ser listado como “limitado”, incluso si participa en toda la práctica.

Ese mismo día, el equipo lo declaró inactivo para el partido del domingo contra los Bears.

Multa de la NFL y la respuesta del equipo

La NFL anunció esta semana la multa de $100,000 a los Ravens por “violar la política de informes de lesiones de la liga al incluir incorrectamente el estado de participación en los entrenamientos del mariscal de campo Lamar Jackson el viernes 24 de octubre”, según informó Adam Schefter de ESPN.

En un comunicado, los Ravens aceptaron el castigo de la liga y afirmaron que no apelarían la decisión, aunque el entrenador en jefe John Harbaugh insistió en que fue un error “honesto” e involuntario.