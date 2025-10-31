Mahomes anticipa hostilidad en Buffalo: El duelo Chiefs vs. Bills con implicaciones de playoffs

Suscríbete a nuestros canales

La Semana Nueve de la NFL está en marcha y traerá uno de los duelos más esperados de la temporada regular: Los Kansas City Chiefs visitarán a los Buffalo Bills este domingo en un encuentro de alta tensión con implicaciones directas en la posición de playoffs.

Cálida Bienvenida... de Odio

El conjunto liderado por el quarterback Patrick Mahomes no espera una bienvenida cordial por parte de los aficionados de Buffalo. La animosidad es palpable y mutua, algo que el propio Mahomes reconoce.

“No les caemos bien”, dijo Mahomes sobre la afición de la franquicia del estado de Nueva York.

La razón de esta intensa rivalidad se cimenta en la postemporada. Desde 2020, Mahomes y los Chiefs han sido el obstáculo constante que ha bloqueado el camino de Josh Allen y los Bills hacia el Super Bowl, eliminándolos en tres ocasiones distintas, incluida la dramática derrota de Buffalo en el Partido de Campeonato de la AFC.

Si bien el encuentro del domingo no tiene tanto en juego como una eliminación directa, ambos equipos saben que el resultado es vital para la siembra de postemporada: los Chiefs llegan con récord de (5-3) y los Bills con (5-2).

El Consuelo de la Temporada Regular

Pese a las cicatrices dejadas por los playoffs, existe un consuelo para el equipo de Buffalo: los Bills han ganado cuatro partidos consecutivos de temporada regular contra sus rivales de la AFC Oeste.

Sin embargo, puede que a los aficionados de Buffalo no les gusten los Chiefs, pero sin duda el equipo cuenta con el respeto de los Bills.

Sea cual sea la bienvenida que reciba Mahomes, tiene la intención de disfrutar de lo que promete ser un ambiente bullicioso y electrizante.