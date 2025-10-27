La nostalgia no ayudó: Pittsburgh pierde ante Green Bay y Rodgers se queda sin revancha

Suscríbete a nuestros canales

La esperada "revancha" de Aaron Rodgers contra sus excompañeros tendrá que esperar. Este domingo, el veterano mariscal de campo de 41 años fue superado por su antiguo aprendiz, Jordan Love, en una emocionante victoria de los Green Bay Packers sobre los Pittsburgh Steelers por 35-25.

La derrota en casa marca el segundo revés consecutivo para los Steelers, que vieron cómo los Packers lograban una impresionante remontada de nueve puntos en la segunda mitad. Para Green Bay, el triunfo es histórico, ya que es la primera vez que ganan en Pittsburgh desde 1970.

Jordan Love, el protagonista de la noche

Si el atractivo del encuentro era el regreso de Rodgers al campo contra Green Bay, el protagonista indiscutible fue Jordan Love. El quarterback de 27 años lanzó para 360 yardas y tres touchdowns, dominando la segunda mitad del partido.

Love, quien atribuye a Rodgers un papel fundamental en su desarrollo, demostró haber aprendido bien las lecciones. Completó sus primeros 16 pases tras el descanso, dos de ellos para anotación, y orquestó la remontada con una maestría que evocó los mejores momentos de su exmentor.

Por su parte, Rodgers completó 24 de 36 pases para 219 yardas y dos anotaciones. Sin embargo, su ofensiva se estancó peligrosamente en la segunda mitad, haciendo muy poco para mantener la ventaja y condenando a los de Pensilvania a una nueva derrota.

La crisis defensiva de Pittsburgh

El revés de Pittsburgh se magnificó por el colapso de su defensa. Ante la oportunidad de consolidar su dominio en la AFC Norte, los Steelers vieron cómo su defensa, una de las mejor pagadas de la NFL, luchaba por contener el ritmo implacable de Love y los Packers.

Los Steelers permitieron un total de 454 yardas y, quizás lo más preocupante, no lograron generar pérdidas de balón por tercer partido consecutivo.

Para colmo, el equipo usó camisetas retro en honor al club inaugural de Pittsburgh de 1933 (cuando eran conocidos como los Piratas), un estilo que para los aficionados pareció menos nostalgia y más una señal de que el equipo está "retrocediendo en el tiempo" en términos de resultados y rendimiento.