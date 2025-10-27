¡Crisis! Los Saints envían a Spencer Rattler a la banca en la derrota ante los Bucs

Suscríbete a nuestros canales

El mal momento de los New Orleans Saints alcanzó su punto más bajo este domingo al caer derrotados ante los Tampa Bay Buccaneers, un resultado que los hunde en el último lugar de la NFC Sur. Ante la crítica situación, el cuerpo técnico tomó la polémica y drástica decisión de sentar a su mariscal de campo titular, Spencer Rattler, durante el tercer cuarto.

La medida se ejecutó en el tercer cuarto con el marcador a favor de Tampa Bay, reflejando la frustración del equipo ante la falta de producción ofensiva.

El Desempeño que Llevó al Banquillo

Rattler, quien había sido titular en los primeros siete partidos de la temporada, tuvo un primer tiempo para el olvido. Bajo su dirección, la ofensiva de Nueva Orleans solo totalizó 87 yardas en siete series y registró tres pérdidas de balón. Antes de ser retirado, Rattler fue capturado tres veces por la defensa rival y, de manera crucial, lanzó una intercepción que se convirtió en touchdown (pick-six) para los Buccaneers.

El novato Tyler Shough (de 26 años, y seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025 procedente de Louisville) fue el elegido para tomar las riendas. Shough apenas había lanzado dos pases en la temporada antes de tener su primera oportunidad prolongada al frente de la ofensiva.

Aunque la ofensiva mejoró en movimiento de campo, el cambio no fue suficiente para alterar el destino del partido. Shough terminó el domingo con 17 pases completos en 30 intentos para 128 yardas y ninguna anotación, además de sumar una intercepción propia.

El Balance de Rattler

A pesar del mal día, la decisión de banquear a Rattler es un punto de inflexión para el equipo. En sus siete compromisos como titular, el mariscal acumulaba 1,450 yardas con ocho touchdowns y cuatro intercepciones. Sin embargo, su actuación en el Clásico divisional lo coloca en una situación incierta respecto a su titularidad para la Semana 9, mientras los Saints buscan desesperadamente poner fin a su racha perdedora.