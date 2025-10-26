NFL: Los Jets logran una remontada histórica para conseguir su primera victoria

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Jets lograron este domingo su primera victoria de la temporada regular (1-7) al protagonizar una dramática remontada contra los Cincinnati Bengals en el MetLife Stadium. El conjunto de la Gran Manzana vino de atrás, superando una desventaja de 15 puntos en el último cuarto, para imponerse con un marcador final de 38 por 31.

Tras ir perdiendo 31-16 al finalizar el tercer cuarto, la ofensiva de los Jets despertó de manera espectacular, alcanzando un total de 502 yardas y firmando su juego con mayor puntuación de toda la temporada. De esas, 254 yardas se produjeron por tierra, marcando un nuevo récord terrestre para el equipo en la campaña.

Fields y la ofensiva terrestre como motor

El mariscal de campo Justin Fields tuvo una sólida actuación en su primer partido después de que el dueño del equipo, Woody Johnson, criticara públicamente el desempeño de la ofensiva. Fields completó 21 de 32 pases para 244 yardas y un touchdown, demostrando temple para orquestar la remontada.

Sin embargo, el motor indiscutible de la victoria fue el corredor Breece Hall, quien cerró una jornada monumental con 18 acarreos para 133 yardas y dos anotaciones por tierra.

La remontada final de Nueva York se selló con una ráfaga de puntos: comenzó con el touchdown de 27 yardas de Hall restando 7:52 en el reloj, seguido de una audaz conversión de dos puntos de Fields a Isaiah Davis que acercó el marcador.

Finalmente, Hall completó su día de ensueño al ejecutar un pase de touchdown de cuatro yardas a Mason Taylor con solo 1:54 por jugar, una jugada de engaño que aseguró el triunfo.

La quinta caída consecutiva de Cincinnati

Para los Cincinnati Bengals (3-5), esta derrota se traduce en su quinta caída consecutiva en la temporada. El mariscal de campo rival lanzó dos pases de touchdown y corrió para una anotación de 1 yarda. Completó 21 de 34 pases para 223 yardas en el encuentro.

A pesar del esfuerzo del receptor Ja'Marr Chase, quien acumuló 12 recepciones para 91 yardas en su tercer partido consecutivo con doble dígito de recepciones, Cincinnati no pudo mantener la ventaja. El corredor Chase Brown contribuyó con una carrera de touchdown de 1 yarda que les dio una ventaja de 38-24 al inicio del último cuarto, una diferencia que no fue suficiente para contener el ímpetu de los Jets.