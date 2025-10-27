¡La defensa de acero! Buccaneers blanquean a Saints y se escapan en la NFC Sur

Suscríbete a nuestros canales

Los Tampa Bay Buccaneers (Bucaneros) demostraron que su buen momento no es casualidad al aplastar a los New Orleans Saints (Santos) este domingo en el Caesars Superdome.

Con un marcador final de 23 por 3, el conjunto de Florida no solo se llevó una contundente victoria divisional, sino que además consolidó su liderato en la NFC Sur.

Tampa Bay llegó a este encuentro de la Semana 8, que contó con transmisión de Meridiano Televisión, con una marca de cinco victorias y dos derrotas (5-2) y con la presión de mantener la cima divisional. Tras la exhibición en Nueva Orleans, los Buccaneers mejoran su registro sacando una importante ventaja sobre sus perseguidores.

La Defensa domina en Nueva Orleans

La clave de la victoria fue la asfixiante actuación de la defensiva de Tampa Bay, que no permitió ni un solo touchdown a los Saints y capitalizó errores clave del rival. Los Bucs forzaron cuatro turnovers, incluyendo dos intercepciones y dos recuperaciones de fumble.

El momento decisivo llegó cuando el apoyador Anthony Nelson (u otro jugador defensivo que haya anotado el TD) interceptó un pase en la línea de golpeo y lo regresó hasta la zona de anotación (un pick-six), abriendo el marcador y dándole una ventaja temprana a los Bucs que ya no cederían.

El ataque de los Bucs fue suficiente para sumar el resto de los puntos, que vinieron de un touchdown terrestre y dos goles de campo de larga distancia de McLaughlin (de 52 y 54 yardas respectivamente), lo que reflejó la superioridad del equipo en el campo.

Saints: Una temporada para el olvido

Para los Saints, la derrota representa otro duro golpe a su temporada. Con el revés en casa, el equipo de Nueva Orleans cae a un récord de una victoria y siete derrotas (1-7) y se hunde en el fondo de la NFC Sur, sumando una nueva caída consecutiva.

La ofensiva local fue incapaz de descifrar el muro defensivo de Tampa Bay, viéndose obligados a realizar un cambio de mariscal de campo en el tercer cuarto en un intento fallido de reanimar el ataque.