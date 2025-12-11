Alba Roversi comienza con la venta de hallacas en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Para la actriz venezolana Alba Roversi se ha vuelta una tradición realizar hallacas en Estados Unidos, para venderlas y ganarse un buen dinero. En su perfil de Instagram, la eterna “Ligia Elena”, posteó unos videos ejecutando la preparación de la hallaca, con mucha emoción.

Una hallaca bien resuelta

Roversi mostró el proceso de limpieza de las hojas, realización del guiso, la elaboración de las hallacas y el gran resultado, de unas hallacas bien resueltas.

La artista que desde hace años ha llevado la tradición venezolana a Miami, Estados Unidos, se ha mostrado muy feliz y agradecida por una Navidad más elaborando sus hallacas, para ganarse el dinero con esfuerzo.

En este sentido, destacó que su sabor es único y que los productos utilizados son de primera mano para que el sabor sea el mejor.

“Aquí, picando este cerro de paquetes de hojas para mis suculentas hallacas. Agradecida por un año más. Dios los bendiga, salieron más “buenas”, por cierto”, escribió en su perfil de la camarita.

Mensaje de apoyo

Su amiga y compañera del medio Amanda Gutiérrez, le mostró su cariño por su emprendimiento en Miami.

“Bella mi niña siempre”, le escribió. Mientras que otros destacaron que es una mujer fuerte y guerrera como buena venezolana.

“Símbolo de mujer venezolana. Trabajadora guerrera”, “Que bella Alba tan trabajadora eres inspiración para muchos”, son algunos de los comentarios.