Saints oficializan el cambio: Tyler Shough reemplaza a Spencer Rattler

Los New Orleans Saints están en un momento crítico. Tras una racha de bajo rendimiento y pérdidas de balón, la franquicia tomó la decisión radical de enviar al quarterback titular Spencer Rattler a la banca y dar paso al novato Tyler Shough, quien asumirá el reto como mariscal de campo estelar para enfrentar a Los Angeles Rams este domingo.

Shough fue elegido en la segunda ronda del draft (puesto 40) procedente de Louisville y ha pasado del equipo de prácticas al primer equipo en una sola semana.

Sin Miedo al Fracaso

A pesar de la magnitud de la oportunidad, Shough (26 años) mantiene los pies en la tierra sobre el desafío que enfrenta. “Voy a cometer errores. Así que haré todo lo posible por aprender de ellos y, sobre todo, disfrutar del proceso”, dijo Shough. “¡Qué gran oportunidad para salir a la cancha y darlo todo!”.

Aunque esta semana marca un hito personal para Shough, no está del todo de humor para celebrar. El novato es consciente de que la razón principal por la que es titular es la reciente lentitud y propensión a las pérdidas de balón de la ofensiva. “Obviamente, no es una situación agradable”, dijo. “Tenemos que salir a la cancha y jugar mejor”.

La oportunidad no le ha llegado precisamente fácil a Shough, cuya carrera universitaria de siete años estuvo plagada de lesiones, e incluyó etapas de tres años en Oregon y Texas Tech antes de terminar en Louisville en 2024.

Cuando los Saints lo seleccionaron, Shough se convirtió en el mariscal de campo mejor posicionado en el draft de la franquicia desde que Nueva Orleans seleccionó a Archie Manning en segundo lugar en 1971.

Cuando supo que sería titular esta semana, Shough dijo que la primera persona a la que se lo contó fue a su esposa, Jordan, una exjugadora de fútbol de Oregon, quien lo ha acompañado en todos los altibajos. “Ella me dijo: ‘Bien. Sal ahí y gana’”, contó. “En realidad no está satisfecha, y yo tampoco”.

El Plan de Kellen Moore

El Coordinador Ofensivo de los Saints, Kellen Moore, fue cuestionado sobre la permanencia de Shough en el puesto. “Tyler será el titular. No estamos pensando en [un cambio] ahora mismo”, afirmó Moore, dejando claro que el movimiento no es temporal.

Moore enfatizó que la decisión va más allá de la reciente falta de efectividad con Rattler. El objetivo a largo plazo es el desarrollo del joven mariscal: “Obviamente, el objetivo es que Tyler juegue y se desarrolle, y Spencer sabe que su rol es el de suplente y que debe ayudar a Tyler en todo lo posible. Ese es el objetivo y el plan principal: dejar que Tyler tenga mucho éxito y supere los obstáculos que se le presenten”.