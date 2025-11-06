Duro golpe para Texans: Stroud, fuera del duelo contra Jaguars por conmoción

Suscríbete a nuestros canales

El mariscal de campo de los Houston Texans, C.J. Stroud, no jugará el domingo contra los Jacksonville Jaguars, ya que continúa bajo el protocolo de conmoción cerebral, anunció este miércoles el entrenador en jefe DeMeco Ryans, según reportó Adam Schefter de ESPN.

En su lugar, el suplente Davis Mills será el mariscal de campo titular para el crucial encuentro divisional.

Stroud fuera por segunda conmoción

Stroud sufrió la conmoción cerebral en la derrota de la semana pasada ante los Denver Broncos (18-15) tras recibir un golpe en la zona abdominal durante una carrera, haciendo que la parte posterior de su cabeza impactara fuertemente contra el suelo.

El partido de la Semana 10 contra los Jaguars marcará el tercer encuentro que Stroud se pierde desde que llegó a la NFL. Esta es la segunda conmoción que sufre en su corta carrera; su primera ausencia se debió a una lesión similar que lo dejó fuera de dos partidos durante su temporada de novato en diciembre de 2023 (contra los Jets y Titans).

El Novato Ofensivo del Año 2023 ha tenido un rendimiento destacado, completando el 66.5% de sus pases para 1,702 yardas, 11 touchdowns y cinco intercepciones en lo que va de esta temporada. Su baja representa un golpe significativo para las aspiraciones ofensivas de Houston.

El reto recae en Davis Mills

Para Mills, este será su primer partido como titular desde la Semana 18 de la temporada 2022. Mills, quien fue el mariscal principal del equipo antes de la llegada de Stroud, reemplazó al novato el domingo pasado y completó 17 de 30 pases para 137 yardas.

El mariscal suplente ha acumulado 35 touchdowns de pase y 25 intercepciones en sus cinco años de carrera, pero su rendimiento en el último año ha sido limitado. La responsabilidad de liderar el ataque texano en un duelo divisional clave será un desafío para el veterano.

Un duelo crucial para la AFC Sur

El partido del domingo es crucial para las perspectivas de los Texans en la AFC Sur. Llegan al encuentro con un récord de 3-5 y se enfrentan a los Jacksonville Jaguars (5-3), el principal rival en la división.

Una victoria de los Jaguars les daría una ventaja considerable, mientras que los Texans necesitan desesperadamente el triunfo para mantenerse cerca de los Indianapolis Colts (7-2), que actualmente lideran la división. Sin Stroud, la tarea de reducir la brecha con sus competidores se vuelve exponencialmente más difícil.