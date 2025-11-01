Fin de una Era: Chris Grier y los Dolphins Separan Caminos

Suscríbete a nuestros canales

Los Miami Dolphins anunciaron una decisión drástica en su cúpula ejecutiva: el equipo y su gerente general, Chris Grier, han acordado mutuamente separar sus caminos.

La noticia fue comunicada por la franquicia de Florida este viernes, horas después de la vergonzosa derrota en casa por 28-6 ante los Baltimore Ravens el jueves por la noche. Este resultado dejó a los Dolphins con un récord de dos victorias y siete derrotas en el inicio de la temporada 2025.

El fin de una relación de 25 años

Grier había estado con la organización de los Dolphins desde el año 2000, ascendiendo al cargo de gerente general en 2016. Durante su gestión, el equipo de Miami solo logró clasificarse para los playoffs en tres ocasiones y no obtuvo ninguna victoria en postemporada.

El propietario de los Dolphins, Stephen Ross, abordó la decisión en un comunicado:

"Tras evaluar la situación del equipo y en mis conversaciones con Chris, nos quedó claro a ambos que el cambio era urgente", declaró Ross. "Debemos mejorar —en 2025, 2026 y más allá— y tenemos que empezar ya mismo".

Ross agregó un mensaje de firmeza a los aficionados: “Siempre he estado y sigo comprometido con la creación de un equipo ganador que compita constantemente por campeonatos. Estoy increíblemente orgulloso de nuestro liderazgo como organización de la NFL y de nuestro continuo compromiso con la comunidad, pero nuestro rendimiento en el campo y nuestro proceso de formación de equipo no han sido suficientes. No hay excusas”.

Futuro inmediato de la gerencia y el coaching

Champ Kelly, quien se desempeñaba como ejecutivo sénior de personal, asumirá el cargo de gerente general interino de Miami. Con la fecha límite de traspasos del 4 de noviembre a la vuelta de la esquina, y en medio de sus horas bajas, se espera que los Dolphins tomen el rol de “vendedores” en el mercado.

Por el momento, no se esperan cambios en el cuerpo técnico de los Dolphins. Según Ian Rapoport de NFL Network, el entrenador en jefe, Mike McDaniel, continuará al mando, a pesar de que su posición está en la cuerda floja debido a su récord de 10 triunfos y 16 reveses desde 2024.