El lado científico de Brady: El ex-NFL clonó a su mascota Lua gracias a Colossal Biosciences

El exmariscal de campo de los New England Patriots y siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, sorprendió al mundo este martes al revelar un dato personal: su actual perro, de nombre 'Junie', es un clon de su mascota fallecida, Lua.

La noticia, publicada en una entrevista exclusiva para la revista People, arroja luz sobre una de las facetas menos conocidas de Brady: su relación con la biotecnología. El ex quarterback es inversionista y forma parte del Consejo Asesor de la compañía responsable del procedimiento, Colossal Biosciences.

Lua, una perrita muy querida por la familia, murió en diciembre de 2023, dejando un gran vacío que Brady buscó llenar con ciencia de vanguardia.

La Voz de Brady: Una "Segunda Oportunidad"

Brady compartió la motivación detrás de esta decisión, la cual le permitió obtener a 'Junie', la copia genética de Lua.

“Amo a mis animales. Significan el mundo para mí y mi familia. Hace unos años, trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera. La compañía le dio a mi familia una segunda oportunidad con nuestro amado perro”, comentó Brady a la revista.

Según la empresa, la clonación se realizó a partir de una muestra de sangre tomada antes de la muerte de Lua, garantizando la preservación del material genético.

Colossal Biosciences: De Mamuts a Mascotas Clonadas

El rol de Tom Brady con Colossal Biosciences es clave para entender la noticia. Fundada en 2021 por el reconocido genetista George Church y el empresario tecnológico Ben Lamm, Colossal es una empresa de biotecnología y edición genética que tiene como ambicioso objetivo la 'desextinción' de especies.

Entre sus proyectos más mediáticos se encuentran:

El Mamut Lanudo .

El Tigre de Tasmania .

El Dodo.

Además de su trabajo en la 'desextinción', la empresa también aplica su experiencia en genética y biología sintética para salvaguardar especies en peligro y restaurar ecosistemas. Su incursión en la clonación de mascotas de celebridades (que incluye a otros clientes anónimos) es parte de su estrategia para financiar sus proyectos de alto perfil y probar la viabilidad de sus técnicas.