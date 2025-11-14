Exjugador de la NFL es abandonado por su esposa por el tamaño de su zona íntima

Suscríbete a nuestros canales

La influencer y exmodelo de Sports Illustrated, Haley Baylee, desató una ola mediática al revelar que uno de los motivos más decisivos para su divorcio con el exjugador de la NFL, Matt Kalil, fue un tema relacionado con lo sexual.

En una transmisión por Twitch con el streamer Marlon Garcia, Haley confesó que el tamaño del pene del exjugador generó una incompatibilidad física extrema.

Razones para dejar al exjugador de la NFL

Según Haley, el problema no era solo emocional, sino anatómico. Afirmó que el tamaño del miembro de Matt era tan insólito que, desde su perspectiva, él se encontraba en ese grupo extremadamente reducido de la población: “como 0,01 %”, declaró.

Para graficarlo de una forma contundente, la modelo comparó la situación con “dos latas de Coca-Cola apiladas, quizá incluso una tercera”. Esa imagen, banal pero poderosa, ha generado tanto memes como debates sobre la presión social en torno al cuerpo masculino.

En sus declaraciones, aseguró que durante años ella y Matt intentaron salvar su relación. Según sus propias palabras, acudieron a terapeutas y doctores e incluso consideraron intervenciones más extremas e investigaron procedimientos “tipo lipo” para ver si había alguna solución.

Aun así, todo fue en vano. Haley sostiene que la intimidad física seguía siendo “imposible” sin dolor emocional o físico.

"Lo quiero, pero era un impedimento físico"

Lejos de querer humillar a su expareja, Haley enfatizó que el divorcio no fue amargo. En su conversación abierta, reconoció que Matt es “una gran persona” y que ambos mantuvieron una buena relación tras la separación.

Además, lamentó que muchos medios hayan reducido su historia a un simple titular sensacionalista: “Es desafortunado que solo se amplifique un fragmento”, dijo, aludiendo a que su charla duró una hora y media y cubrió mucho más que su vida sexual.

Haley y Matt estuvieron casados desde 2015 hasta 2022, cuando ella presentó la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Desde entonces, ambos han seguido adelante. Matt Kalil se casó en abril de 2024 con la modelo Keilani Asmus, con quien tiene un hijo. Por su parte, Haley continúa con su carrera como creadora de contenido e influencer, y ha compartido reflexiones sobre su vida y su pasado.