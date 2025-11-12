Liberado Antonio Brown; el exjugador de la NFL será llevado a audiencia de fianza

Suscríbete a nuestros canales

El exjugador estrella de la NFL, Antonio Brown, se ha declarado inocente de intento de asesinato, según un documento presentado por su abogado. Brown había sido detenido la semana pasada en Dubái por este cargo.

El exreceptor fue puesto en libertad este martes por la mañana, de acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Essex. Su abogado, Mark Eiglarsh, informó que Brown se presentará ante una sala de audiencias en Miami tan pronto como el miércoles por la mañana para una audiencia de fianza.

El altercado y la versión de la defensa

Según la orden de arresto, Brown está acusado de tomar una pistola de un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades el pasado 16 de mayo y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos.

La víctima, identificada como Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

En el documento presentado por la defensa, se argumenta que Antonio Brown actuó exclusivamente en defensa propia contra una persona con la que había tenido problemas previamente.

"Las acciones que se vio obligado a tomar fueron únicamente en defensa propia contra el comportamiento violento de la presunta víctima. Brown fue atacado esa noche y actuó dentro de su derecho legal de protegerse a sí mismo", afirmó el abogado Eiglarsh.

Brown no fue arrestado inmediatamente esa noche, ya que la policía no identificó inicialmente a Nantambu como una víctima. No fue hasta el 21 de mayo que Nantambu rindió una declaración completa sobre el incidente a la policía e identificó formalmente a Brown como el tirador, según la declaración jurada.

En Florida, un cargo de intento de asesinato en segundo grado conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta $10,000 en caso de ser condenado.

Trayectoria de Antonio Brown en la NFL

Brown, de 37 años, pasó 12 temporadas en la NFL y es considerado uno de los receptores abiertos más talentosos de su generación. Fue un receptor All-Pro y siete veces seleccionado para el Pro Bowl. Jugó la mayor parte de su carrera con los Pittsburgh Steelers y su última temporada fue en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers. En su carrera, acumuló 928 recepciones para más de 12,000 yardas y anotó 88 touchdowns totales (incluyendo regresos y un pase).