Rodgers y los Steelers se desinflan: La ofensiva es la gran preocupación de cara al cierre divisional

Los Pittsburgh Steelers sufrieron este domingo una dura derrota ante Los Angeles Chargers, un resultado que ha puesto en entredicho no solo el estatus del equipo en la AFC, sino también el aporte ofensivo de su mariscal de campo veterano, Aaron Rodgers.

El quarterback de 41 años ha mostrado un deterioro progresivo en su desempeño, a pesar de que el equipo comenzó la temporada con una racha prometedora de cuatro victorias en cinco juegos. Esta tendencia a la baja genera preocupación en la ciudad de acero.

"Debo Mejorar": La Autocrítica de Rodgers

La derrota ante los Chargers marcó la tercera semana consecutiva en la que la calificación de rating de Rodgers disminuyó. Sus números en el juego reflejan una tarde inusualmente ineficaz:

Pases Completados: 16 de 31 (51.6% de precisión)

Yardas Aéreas: 161

Touchdowns: 1

Intercepciones: 2

Otros: Un balón suelto perdido, fue capturado tres veces ( sacks ), y concedió un safety .

Rating de Pasador: 50.6, la marca más baja para él en lo que va de la temporada.

El propio Rodgers asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento ofensivo del equipo.

"No jugué muy bien en absoluto", reconoció. "Tengo que jugar mejor. Nos quedan cuatro partidos de división. Es una temporada larga, hay flujos y reflujos y altibajos. No podemos montar la ola. Empieza conmigo".

El único pase de touchdown de Rodgers, una recepción y carrera de 27 yardas de Roman Wilson, llegó en los minutos finales, cuando los Steelers perdían por tres posesiones y el resultado ya estaba prácticamente decidido.

Preocupación de Cara al Cierre Divisional

Con esta derrota, los Steelers caen a un récord de cinco victorias y cuatro derrotas. Esta posición los deja ahora solo un juego por delante de los Baltimore Ravens en una apretada carrera por el primer lugar de la AFC Norte.

La ofensiva de Pittsburgh, la cual ha tenido dificultades para generar consistencia, está obligada a mejorar rápidamente si desea mantener su ventaja divisional.