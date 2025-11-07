De la NFL a la cárcel: Arrestan a Antonio Brown por intento de asesinato en Miami

Suscríbete a nuestros canales

El exjugador estelar de la NFL, Antonio Brown, fue arrestado y extraditado este jueves para enfrentar un cargo de intento de asesinato en segundo grado en Miami. La acusación deriva de un tiroteo ocurrido en la zona después de un evento de boxeo de celebridades el pasado 16 de mayo, confirmó la policía.

Brown, de 37 años, fue detenido por alguaciles federales en Dubái. Posteriormente, fue trasladado en avión al condado de Essex, Nueva Jersey, donde permanece detenido a la espera de su extradición final a Miami-Dade, Florida.

Aunque no se aclaró inmediatamente por qué Brown fue llevado primero a Nueva Jersey, ni cuánto tiempo llevaba exactamente en Dubái (desde donde ha publicado activamente en redes sociales en los últimos meses), su traslado se da para encarar los cargos en Estados Unidos.

¿Qué detalla la orden de arresto?

Según la orden de arresto, el tiroteo ocurrió el 16 de mayo. Brown está acusado de arrebatarle una pistola a un guardia de seguridad y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido un altercado previo. La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

El cargo de intento de asesinato en segundo grado conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares en caso de condena.

Los documentos judiciales indican que no está claro si Brown cuenta con un abogado en este momento ni cuándo se efectuará su traslado a Miami para la lectura de cargos.

La trayectoria y el historial de controversias de Antonio Brown

Brown fue un receptor All-Pro que jugó 12 años en la NFL, la mayor parte de su carrera con los Pittsburgh Steelers. Su última aparición fue en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers. En su trayectoria acumuló 928 recepciones para más de 12,000 yardas y 83 touchdowns.

Sin embargo, el exjugador ha protagonizado numerosos problemas legales y controversias a lo largo de los años. Previamente, ha sido acusado de agredir a un conductor de camión de mudanzas, de varios cargos por violencia doméstica, de no pagar la manutención de sus hijos y de otros incidentes.

Su carrera en la NFL terminó abruptamente en 2021, durante un partido entre Tampa Bay y los New York Jets, cuando Brown se quitó la camiseta, hombreras y guantes para salir corriendo del campo, acción que provocó su despido por parte de los Buccaneers.