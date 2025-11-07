NFL: Así recibe Roberto Carlos a la leyenda Dan Marino en el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos (NFL, por sus siglas en Inglés) visitará uno de los estadios más icónicos de los deportes, el Santiago Bernabéu, cuando el próximo 16 de noviembre se dispute el primer partido de esta disciplina en España.

La ciudad de Madrid será sede del partido entre Miami Dolphins (2-7) y los Washington Commanders (3-6) por la Semana 11 de la temporada regular de la NFL. Recordemos que la liga desde el año 2025 realiza partidos fuera de Estados Unidos con la intención de expandir la marca en otros mercados.

Desde entonces la NFL deicidio que estos partidos se llamarán Serie Internacional y hasta la fecha se ha realizado en Londres, Ciudad de México, Múnich, Sao Paulo y en 2025 Dublín y Madrid.

Hora del partido

El Real Madrid publicó en sus redes sociales un video donde aparecían dos leyendas del deporte mundial, Roberto Carlos (campeón del mundo de la FIFA con Brasil en 2002 y múltiple ganador de la Champions League con el Real Madrid), junto con la estrella de los Miami Dolphins, el mariscal de campo, Dan Marino, quien es Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Roberto Carlos apareció caminando por los pasillos del Santiago Bernabéu hasta llegar al medio del campo, donde la pantalla del estadio mostraba a Marino invitándolo al juego, luego el brasileño hizo lo propio con el público. Este partido entre los Dolphins y Commanders se realizará el 16 de noviembre a las 10:30 am hora de Venezuela.

Marca de los equipos fuera de Estados Unidos

Los Dolphins ha disputado seis partidos de la Serie Internacional pero tienen marca negativa de 2-4. Mientras que los Commanders harían su debut fuera de Estados Unidos en una de las denominadas informalmente, capitales del fútbol mundial.