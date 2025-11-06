Daddy Yankee y Bizarrap se preparan para encender el medio tiempo de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que el 5 de noviembre, Daddy Yankee revolucionara al mundo del reggaetón con su regreso de la mano del productor argentino, Bizarrap, ahora los músicos tienen una increíble presentación en suelo europeo.

Juntando la música con el deporte, la NFL confirmó que para su primer partido en España los artistas liderarán el show del descanso.

Daddy Yankee y Bizarrap directo al Bernabéu

El partido enfrenta a los Washington Commanders contra los Miami Dolphins el domingo 16 de noviembre en Madrid. En plena capital española, la NFL apuesta fuerte no solo con un duelo atlético, sino con una puesta en escena cargada de ritmo latino que busca ampliar su alcance en Europa.

Bizarrap, el productor argentino que ha conquistado las listas globales, incluyendo tres temas #1 en el Global Chart, es el alma de la propuesta. Por su parte, ‘The Big Boss’ regresa del retiro para este momento especial.

En palabras del argentino: “Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme. Vamos a celebrar en el escenario nuestro nuevo tema… ¡no puedo esperar!”.

Por su parte, Yankee expresó: “Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap… ¡Prepárate Madrid, prepárate NFL, vamos a tener un show espectacular!”.

Música, cultura y entretenimiento

Pero no se queda ahí. El espectáculo del descanso irá acompañado de un marco musical encabezado por la Banda de Infantería de Marina de Madrid interpretará la “Marcha Real” (himno español) y la cantante madrileña Karina Pasian entonará el himno de los Estados Unidos.

Esto demuestra que, la NFL está decidida a expandirse más allá del mercado de EE.UU. y España y llevan un plan estratégico liderado por su objetivo de acercarse al público ibero-hispanohablante mientras impulsa su imagen global.