Daddy Yankee regresa a sus raíces con un reggaetón en la ‘BZRP Music Session’

Suscríbete a nuestros canales

¡La espera terminó! Se estrena la “BZRP Music Session” de Daddy Yankee, en donde regresa con un explosivo reggaetón adaptado a su nuevo estilo de vida.

El productor argentino Bizarrap hizo posible lo impensable: tener al ‘The Big Boss’ en un desahogo. Bajo el título “BZRP Music Session #0/66”, el boricua se monta sobre una pista de reggaetón y electrónica, un estilos característico de su popular éxito 'Llamado de Emergencia'.

Esta nueva producción llega después de su más reciente regreso a los escenarios en los Billboard de la Música Latina 2025. De igual manera, este lanzamiento forma parte de una serie de estrenos de Bizarrap.

“El cambio personal, espiritual, en mi fe, sin duda me siento bien en mi corazón. Cada persona tiene un propósito y diseño diferente. Todo el mundo tiene un propósito que hacer en sus vidas, y el mío fue este camino: ir de frente en la cultura popular, anunciando el Reino, eso es un reto. Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”, dijo el astro de la música para Billboard.

Reacciones de la Music Sessions de Bizarrap

Con este regreso de Daddy Yankee, muchos fanáticos han quedado contentos con el resultado de la producción musical a cargo del argentino, quien se ha caracterizado por invitar a las más grandes estrellas de la música como Shakira y Quevedo, así como cantantes emergentes.