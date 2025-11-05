Daddy Yankee lanzará sesión con Bizarrap: dónde y cuándo verla

Suscríbete a nuestros canales

La bomba musical del año ya está lista para explotarse: Bizarrap ha anunciado su nueva entrega de la serie BZRP Music Session #0/66 junto al legendario Daddy Yankee, un nombre que resuena con fuerza en la historia del reggaetón.

El anuncio, que tuvo lugar el martes 4 de noviembre de 2025, sacudió las redes sociales del mundo latino. Y es que, este junte no solo marca el retorno de una de las figuras más influyentes del género tras un parón, sino que el número de la sesión “#0/66” genera misterio y simbolismo.

El extraño nombre de la sesión de Daddy Yankee y Bizarrap

La colaboración viene con sello de intriga: “0/66”. En la práctica, la saga de las Music Sessions de Bizarrap venía numerada de forma ascendente, pero ahora se rompe la lógica.

Algunos interpretan que este “0” significa un nuevo comienzo o ciclo, y el “66” sugiere que podría tratarse de una edición especial, un álbum conceptual o incluso un relanzamiento del formato.

Además, en los adelantos se filtran códigos como “Código 787”, el prefijo telefónico de Puerto Rico, en clara alusión a Daddy Yankee.

Un dúo explosivo

Por un lado tenemos a Daddy Yankee, el ‘Big Boss’ del reggaetón, figura clave en la expansión global del género urbano, que en su momento anunció su retirada de los escenarios y ahora, con este anuncio, abre un nuevo capítulo.

Por el otro, Bizarrap, el productor argentino que cambió las reglas del juego, convirtiendo sus sesiones en acontecimientos virales. Su capacidad para fusionar artistas, estilos y provocar “la sorpresa” lo ubica nuevamente en la palestra con esta colaboración.

Fecha y hora del estreno ¡No puedes perdértelo!

El encuentro sonoro verá la luz este miércoles 5 de noviembre de 2025. Pero atención, porque los horarios varían según la región. Para que no te quedes dormido o desconectado, aquí van algunos de los más relevantes:

México: 06:00 de la tarde

06:00 de la tarde Argentina / Chile / Brasil: 09:00 de la noche

09:00 de la noche España: madrugada del jueves 6 de noviembre, 01:00 h.

madrugada del jueves 6 de noviembre, 01:00 h. Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 de la noche

07:00 de la noche Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: 08:00 de la noche

El estreno será a través del canal oficial de YouTube de Bizarrap y en todas las plataformas de streaming habituales.