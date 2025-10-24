Daddy Yankee regresa a los Premios Billboard para llevar la palabra de Dios

Suscríbete a nuestros canales

Luego de anunciar su retiro de los escenarios musicales, Daddy Yankee se vuelve a presentar en los Premios Billboard 2025 marcando su regreso después de mucho tiempo. Su esperada presentación se ganó ovación del público.

Sin perder su estilo original y su ritmo característico, "The Big Boss" cantó su más reciente tema “Sonríele” a todos los presentes con un cuerpo de baile masculino sobre una plataforma y una explosiva presentación que se llevó el aplauso.

Daddy Yankee y la palabra de Dios en los Premios Billboard

Sin duda el regreso de Daddy Yankee a los Premios Billboard vino cargado de un mensaje poderoso, el cual trasmitió al finalizar su actuación.

“Gracias por recibirme con mucho cariño, para mí es un honor estar aquí nuevamente. Ahora con una nueva misión para decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida”, expresó el boricua que hace poco más de un año anunció su vida como cristiano.

De igual manera, el intérprete sorprendió a sus colegas con unas notas que son “unas palabras de edificación que les administre la vida”.