¡Defensa de Élite! Fernando Tatís Jr. gana su segundo Fielding Bible Award

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., fue galardonado este jueves con el Fielding Bible Award 2025 como el mejor jardinero derecho de las Grandes Ligas (MLB), un reconocimiento a su gran desempeño defensivo en la temporada.

Este es el segundo Fielding Bible Award en la carrera de Tatís Jr., quien también se llevó la distinción en la temporada 2023 en la misma posición.

Estadísticas de la temporada 2025

El dominicano, apodado cariñosamente “El Niño” o “Bebo”, disputó 153 compromisos en el jardín derecho. Acumuló 1,299 entradas a la defensiva, registrando cinco asistencias, cometiendo tres errores y participando en tres dobles-plays, para un sobresaliente porcentaje de fildeo de .992.

Además, Tatis Jr. terminó empatado en el segundo lugar entre los jardineros derechos con 15 Carreras Defensivas Salvadas (DRS) y lideró a todos los jardineros derechos con 3 atrapadas robando jonrones, así como con 28 Jugadas de Buen Fildeo (GFP).

Sobre el Premio

El Premio Biblia de Fildeo, otorgado por Sports Info Solutions (SIS), reconoce al mejor jugador defensivo en cada posición de fildeo en la MLB, sin distinción de liga (no hay premiados por Liga Americana y Liga Nacional, sino uno solo por posición). Los ganadores se basan en “análisis estadístico, la prueba visual y cualquier otro factor que los panelistas deseen utilizar”.

Otros Ganadores Destacados

Junto a Tatís Jr., el curazoleño Ceddanne Rafaela (Medias Rojas de Boston) fue el ganador como jardinero central, siendo ambos los únicos jugadores caribeños en recibir dicha distinción en esta temporada. Además, el campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, ganó el premio Multi-Posición (o su séptimo premio en general, si se le considera como jardinero derecho o utility, según la fuente), y el receptor de los Gigantes, Patrick Bailey, fue nombrado Jugador Defensivo del Año por segundo año consecutivo. Matt Olson (primera base) también repitió galardón.

Mookie Betts ostenta el récord de más premios Fielding Bible como jardinero derecho, con cinco (ganados consecutivamente entre 2016 y 2020), y un total de siete si se incluyen sus premios posteriores (2022 y 2023).