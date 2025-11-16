Gilberto Santa Rosa sorprendió a Chayanne ¡Puro sabor!

Suscríbete a nuestros canales

El caballero de salsa Gilberto Santa Rosa, le dio una bonita sorpresa a su compatriota Chayanne. El intérprete de “Conteo regresivo”, estuvo en un restaurante de Puerto Rico, donde aprovechó para dedicarle unos versos navideños al artista de 57 años.

Unión y cariño de artistas

Todo comenzó con el regreso de Chayanne a su natal Puerto Rico, para una serie de conciertos, estando en un restaurante Gilberto se unión con el artista Julio César Sanabria, para cantar a todo pulmón.

Mientras Santa Rosa cantaba, el intérprete de “Torero”, estaba muy emocionado viéndolo derrochar su potente voz con versos que salieron en el momento.

El público presente en el restaurante no dudo en aplaudir, grabar y sonreír al ver a tres intérpretes reunidos e intercambiando lo que mejor saben hacer, que es cantar.

Gran verso para Chayanne

“Es un ritmo muy sabroso que se baila en Puerto Rico, la gente cuando lo baila, seguro se pone histérica, y cuando Chayanne le canta, aquí lo que ha es fiesta en América”, dijo en la improvisación Gilberto.

Como era de esperarse Elmer Figueroa Arce, no dudo en aplaudir y abrazar al salsero por un momento tan bonito, en su natal "isla del encanto".